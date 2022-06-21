جدة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسرأّس صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة بمقر المحافظة اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية للمشاريع، بحضور أمانة جدة، وشركة المياه الوطنية، وشركة الكهرباء، وهيئة الاتصالات.واطّلع سموه على تقرير عن برنامج إجادة لمكتب تنسيق المشاريع المتضمن على حوكمة أعمال الرقابة، وتحليل الملاحظات المرصودة، والدعم المطلوب من الجهات.كما رأس سموه اجتماعاً ضم كلا من أمانة جدة، وشركة المياه الوطنية، ومركز الالتزام البيئي بمنطقة مكة المكرمة استعرض خلاله المواضيع المشتركة لمعالجة التلوث البيئي بين الأمانة وشركة المياه الوطنية بالمحافظة.وأكد سموه أهمية التعاون بين الجهات الحكومية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتذليل جميع العقبات التي تواجهها المشاريع، وأهمية إنجاز المشاريع التنموية في وقتها وبجودة عالية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم.// انتهى //20:57ت م0197