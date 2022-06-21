الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسرحب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالاجتماع المشترك بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة آن- ماري تريفيليان، الذي سيعقد غداً في مقر الأمانة العامة بالرياض، بالتزامن مع الاجتماع الـ 62 للجنة التعاون التجاري.وأكد الدكتور الحجرف الاهتمام الكبير لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، مثمناً الخطوات المشتركة من الجانبين نحو استمرار المشاورات وفرق العمل التي انطلقت على ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد بين معالي الأمين العام ووزيره التجارة الدولية في العاصمة البريطانية لندن في 8 أكتوبر 2021م، والتي أكد خلالها الطرفان حرصهم لانطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، والتي ستمثل منعطفا كبيراً في العلاقات التاريخية والإستراتيجية الخليجية - البريطانية، والتي تعتبر نموذجا متميزا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية، مشيراً إلى أن مجلس التعاون والمملكة المتحدة شريكان إستراتيجيان، ويعملان نحو انطلاق مرحلة جديده وفتح آفاق واعدة لخدمة المصالح المشتركة.// انتهى //20:59ت م0198