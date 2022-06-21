الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسانطلقت الدورة الثالثة من برنامج إعداد وتأهيل إداريي فريق كرة القدم والفئات السنية، في محافظة جدة، تحت إشراف اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.وتأتي هذه الدورة كثالث الدورات التي تقدم في إطار سلسلة من الدورات التي تنفذها اللجنة، إذ أقيمت الدورة الأولى في الدمام خلال الفترة من 7 - 16 نوفمبر الماضي، واستهدفت إداريي أندية المنطقة الشرقية، فيما استهدفت الدورة الثانية التي استضافتها العاصمة إداريي أندية منطقة الرياض خلال الفترة من 9 - 15 يناير الماضي.وتقدم اللجنة خلال الدورة الحالية على مدى 7 أيام (من 19 حتى 26 يونيو الجاري) عدداً من المحاضرات تعنى بإعداد وتأهيل إداري الفريق، عبر شرح القوانين واللوائح والأنظمة، والتعريف بالمهام المكتبية والميدانية للإداري، وعلاقة الإداري بالأجهزة المختلفة بفريق كرة القدم، والصحة النفسية للاعبي كرة القدم، ومهارات تطوير الذات والاتصال الفعال للاعبين، وغيرها من المهام المنوطة بإداريي الفرق الكروية لمختلف الدرجات السنية.وتشهد المحاضرات مشاركة متحدثين متخصصين، من بينهم رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي نعيم البكر، والمدير التنفيذي للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عبدالعزيز العوجان، والإداري عبدالله الدخيل، والكابتن مشبب زياد، والدكتور عبدالرحمن الحازمي، والدكتور غريب الشويعر، والدكتور فالح أبو رجيله، والدكتور رفيق رضوان، والدكتور عبدالعزيز المصطفى، ومحمد السليم، والدكتور يحيى الشريف، والدكتور أحمد معيدي، والدكتور محمد فقيهي، والدكتور إبراهيم بكري، والكابتن خميس الزهراني، والكابتن نايف القاضي والكابتن عصمت بابكر.// انتهى //21:05ت م0199