الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسشاركت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في اللقاء الدولي الافتراضي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم . ومثّل الهيئة المدير التنفيذي للعضوية والتطوير المهني الدكتور مصعب الجعيد في لقاء بعنوان "ربط منظومة التعليم في المهنة" بحضور أكثر من 1100 مشارك، متحدثاً عن دور المملكة في تطوير مخرجات التعليم المحاسبي وإسهام الهيئة في ذلك، من خلال العديد من البرامج والشراكات مع الجامعات السعودية، وتقديم عدد من المبادرات التي تسهم في تطوير التعليم المحاسبي، حيث تبنت الهيئة مؤخراً منهجاً تعليمياً لدرجة البكالوريوس في المحاسبة، الذي يعتمد على احتياجات أصحاب المصلحة، ويحقق الربط الفعلي بين التعليم وسوق العمل، كما خصصت الهيئة عضوية مجانيةللطلبة في الجامعات السعودية للانتماء للكيان المحاسبي، والاستفادة من خدمات العضوية بهدف تعزيز مشاركة الطلبة في المجتمع المحاسبي.وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الهيئة في نقل تجارب المملكة للمجتمع الدولي نظير ما حققته الهيئة من نجاحات في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة؛ لتكون مثالاً دولياً يحتذىبه.// انتهى //21:17ت م0204