الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسعقدت اللجنة الفنية للمسابقات والبطولات بالاتحاد السعودي لكرة اليد مساء اليوم ورشة عمل مع مسؤولي أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز، وبطولة دوري الدرجة الأولى لمناقشة جملة من الأمور، ذات العلاقة بالموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023م، وذلك في قاعة المحاضرات بمدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.وبحث المجتمعون إيجابيات وسلبيات الموسم المنصرم، مستعرضين المقترحات المقدمة من قبل الأندية لمسابقات الموسم الجديد، بالإضافة لشرح آلية نظام مسابقتي الدوري الممتاز ودوري الأولى.يذكر أن الورشة شهدت سحب قرعة بطولة كأس الاتحاد السعودي لكرة اليد الذي سيشارك فيه 12 فريقاً (فرق الدور الممتاز)، وأسفرت القرعة في دورها التمهيدي عن مواجهة الهدى مع الوحدة، فيما سيلعب الترجي مع الأهلي، وسيلتقي المحيط مع الزلفي، فيما سيتواجه القارة مع الابتسام.وتمخضت قرعة مباريات الدور ربع النهائي، عن مواجهة سيلعب فيها الصفا مع الفائز من مباراة الترجي والأهلي، فيما سيقابل النور الفائز من مباراة المحيط والزلفي، وسيخوض مضر لقاءه مع الفائز من مباراة الهدى والوحدة، في حين سيلعب في المباراة الأخيرة من ذات الدور فريق الخليج مع الفائز من مباراة القارة والابتسام.// انتهى //21:17ت م0205