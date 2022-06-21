أبها 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (7) مواطنين مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها في متنزه السودة.وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.// انتهى //21:55ت م0213