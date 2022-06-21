عمّان 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأكد معالي رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبد الكريم الدغمي أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الأردن تأتي تأكيداً على متانة العلاقة بين البلدين في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.وبين الدغمي أن الزيارة تأتي في توقيت مهم، في ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية التي تركت آثارًا بالغة على أسعار السلع الغذائية وأسعار الطاقة، وحاجة دول العالم خصوصًا دول المنطقة العربية إلى تنسيق جهودها لمواجهة مجمل تلك التحديات.وأضاف رئيس مجلس النواب الأردني أن العلاقة الأردنية السعودية تشكل إنموذجاً في العلاقات الثنائية العربية، التي تعكس حرص البلدين على التنسيق والتشاور في مختلف القضايا، حيث تشكل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته على ترابه الوطني وعاصمتها القدس.وشدد على أن الأردن يرفض بشكل قاطع كافة أشكال التدخل الإقليمي في الدول العربية ،التي تشكل وحدتها وسلامة أرضيها وسيادتها ثوابت ومرتكزات أساسية في سياسة البلدين.// انتهى//21:57ت م0214