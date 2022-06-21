المدينة المنورة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسيستعرض مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية خلال مشاركته في معرض المدينة المنورة للكتاب, 16 مخطوطاً نادراً، تُمثل نماذج من موجودات المجمع، وما يحتفظ به من وثائق، يصل عمر بعضها إلى أكثر من 1000 عام.وأوضح أمين عام مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية الدكتور فهد بن مبارك الوهبي أن مشاركة المجمع في معرض الكتاب بالمدينة المنورة، الذي تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة تطوير المدينة، يأتي تماشياً مع أهداف المجمع المتمثلة في نشر الوعي بالمخطوطات وأهمية العناية بها، وإسهامها بالتعريف بالتراث العربي والإسلامي المخطوط وإبرازه ونشره.وأضاف الدكتور الوهبي بأن المتحف حظي بزيارة شخصيات رسمية واعتبارية، وعدة وفود من المؤسسات التعليمية من الجامعات وطلبة المدارس، مُشيراً إلى أن تدشين المتحف بالتزامن مع معرض الكتاب بهدف التفاعل والحضور الثقافي المكمل لمعرض الكتاب, إظهار القيمة الحضارية والثقافية للمملكة، وما تمتاز به من عمق حضاري، وما تحظى به المؤسسات الثقافية والفكرية من دعم واهتمام من قبل القيادة الرشيدة - أيدها الله -.يُذكر أن المتحف يعرض بعض المصاحف المذهبة، ومن أشهرها مصحف السلطان قيتباي، إضافة إلى بعض المقتنيات الأثرية التي يضمها المجمع التي توثق الاهتمام بالمسجد النبوي الشريف، وصيانته، وبعض المقتنيات، ومنها ستائر الحجرة النبوية القديمة، والتي عُني المجمع بترميمها والمحافظة عليها ، كما يتيح المتحف لعامة زوار معرض الكتاب الاطلاع على النسخ النادرة لأهم المخطوطات في الفنون المختلفة، مثل: الجغرافيا والكيمياء، والعلوم الشرعية.// انتهى //22:04ت م0217