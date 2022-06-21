الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسقدمت "سابك"، الشركة الرائدة عالميا في صناعة الكيماويات، اليوم حلول (بلو هيرو™) الجديدة، وهي باقة متنوعة من المواد والحلول والخبرات والبرامج التي تهدف إلى المساعدة في تسريع تحول الطاقة في العالم إلى الطاقة الكهربائية ودعم تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ.وتستهل الشركة مسيرة تطبيقات (بلو هيرو™) بدعم رؤية صناعة السيارات الرامية لتصميم سيارات كهربائية أفضل وأكثر أمانا وفعالية، مع التركيز على تحسين مكونات البطارية الهيكلية بمواد فريدة من مثبطات اللهب وتوظيف الخبرات في تطوير الحلول.وتمسك صناعة السيارات بزمام المبادرة في جهود التحول نحو أنظمة تنقل جديدة أكثر استدامة، والتي تنطوي على تحقيق تحول كبير نحو المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، والتي يمكنها تحويل أكثر من 77 % من الكهرباء إلى حركة مقارنة بـ 12 إلى 30 % فقط للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي.وإضافة إلى مزايا الأداء العالي، لا تصدر المركبات الكهربائية أي ملوثات من العوادم، وتكون نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها أقل بكثير في أثناء التشغيل، ما يسهم بصورة كبيرة في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ.وأكد نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات في "سابك" المهندس عبد الرحمن الفقيه ، أن مبادرة (بلو هيروTM) الإستراتيجية تعكس بقوة التزام الشركة بالاستثمار في حلول المواد وتطويرها وطرحها، بما يدعم التحول إلى الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات، والإسهام في مواجهة تغير المناخ.وقال : "يعكس قرارنا بالتركيز في البداية على قطاع السيارات الحاجة الملحة لإحراز تقدم في هذا المجال، ونقاط القوة التي نمتلكها بالفعل على صعيد المواد والقدرات الكبيرة التي تمكننا من دعم التحول إلى السيارات الكهربائية، والإسهام في مستقبل منخفض الكربون, من خلال (بلو هيروTM) والتزامنا بهدفنا المتمثل في تجسيد شعار "كيمياء وتواصل™" ورسم ملامح مستقبل أكثر استدامة، فإننا نعزز مكانتنا لتطوير وتقديم الحلول المؤثرة التي تحتاجها الصناعة لتقريب الجهود الجماعية والبطولية نحو بناء اقتصاد نظيف".من جانبه أفاد مدير عام البلاستيكيات الحرارية الهندسية وحلول السوق في "سابك" عبد الله العتيبي بأن التحول من مركبات تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي، إلى مركبات تعتمد على التشغيل الكهربائي ليس بالعملية البسيطة مشيراً إلى أنه يتطلب التحول الناجح استعداداً للتخلي عن العديد من المواد التقليدية والأساليب المتأصلة في التصميم والهندسة والتصنيع.وأوضح العتيبي أن من خلال مبادرة (بلو هيرو)، يُطبق الفريق المكون من المهندسين والباحثين والعلماء العاملين في مبادرة (بلو هيرو) نهجاً شاملاً لهندسة الأنظمة في تعاملهم مع هذا القطاع الصناعي، حيث يعمل الفريق على تسخير خبرته الراسخة والمتنامية في التصميم والاختبار وتوليد البيانات الخاصة ببطاريات السيارات الكهربائية والتطبيقات ذات الصلة، من أجل حل المشكلات والتغلب على القيود الحالية, وتحسين كفاءة أنظمة بطاريات السيارات الكهربائية باستخدام البلاستيكيات الحرارية", مشيراً إلى أن "سابك" توفر بلاستيكيات حرارية متطورة ومنافسة من حيث التكلفة, ويمكنها أن تقدم مزايا كبيرة عن المواد التقليدية (المعادن) من أجل مساعدة صناعة السيارات على تحسين أداء المركبات الكهربائية.يُذكر أنه مع تنامي الفرص الواعدة أمام العالم للاستفادة العالمية من التقنيات الكهربائية، تتوقع (سابك) توسيع نطاق تركيز مبادرتها (بلو هيرو) للمساعدة في دعم الجهود المبذولة في قطاعات أخرى، مثل قطاعات تخزين الطاقة، والبنية التحتية لعمليات الشحن، ووسائل النقل الأخرى، والمعدات الصناعية والاستهلاكية.// انتهى //22:42ت م0221