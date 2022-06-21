عمّان 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأَكَّدَ معالي رئيسِ هيئةِ الرقابةِ ومكافحةِ الفسادِ "نزاهة" الأستاذُ مازن بن إبراهيم الكهموس، أنَّ زيارةَ صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز آل سعود وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ إلى المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ الشقيقةِ تأتي تأكيدًا لعمقِ العلاقةِ الأخويةِ التي تجمعُ بين القيادتين والشعبين الكريمين، وفي إطار بَحْثِ العلاقاتِ الثنائيةِ وسبلِ تعزيزِها في جميعِ المجالات ومنها مكافحةُ الفساد.وقالَ معالي رئيس "نزاهة": إنَّه وبتوجيهات كريمةٍ من سموِّ وليِّ العهدِ فقد تم توقيعُ مذكرةِ تفاهمٍ بين المملكة والأردن على هامش الزيارة الرسمية لسموِّهِ الكريم، مع رئيسِ مجلسِ هيئةِ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ بالمملكةِ الأردنيةِ الهاشمية عطوفة الدكتور مهند حجازي، تندرجُ في إطار تعزيز التعاون المشتركِ بين البلدين.وبَيَّنَ معاليه عقبِ توقيعِ مذكرة التفاهم أنَّ توقيعَ المذكرةِ يهدفُ إلى تعزيزِ التعاونِ الدولي في مجال منعِ الفساد ومكافحته، وتبادلِ الخبراتِ والمعلوماتِ المتعلقةِ بجرائمِ الفسادِ، وتطويرِ القدرةِ المؤسَّسيَّةِ للطرفين وتعزيزِها.// انتهى //23:03ت م0225