سكاكا 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسوقفَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أميرُ منطقة الجوف اليوم، على مدينة الحجاج بمركز (أبو عجرم) في منطقة الجوف لمتابعة الخِدْمَاتِ التي تُقَدَّمُ لضيوف الرحمن؛تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموِّ وليِّ عهدِه الأمين - حفظهما الله - وبمتابعة من سموِّ وزيرِ الداخلية.وفورَ وصول سموِّ الأميرِ فيصل بن نواف كان في استقباله وكيلُ إمارة المنطقة حسين آل سلطان ومحافظُ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط ومديري الإدارات المشاركين بالمدينة.واستمعَ سموُّهُ لشرحٍ عن مشاركة أقسام الجهات الحكومية والتطوعية التي تقدمُ خدماتِها لضيوف الرحمن في المدينة،التي تمثَّلَتْ في وزارة الحج والعمرة ومجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الجوف وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والشؤون الصحية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.كما التقى سموُّه بطلابِ المعسكر الكشفي بمدينة الحجاج، مطلعاً على ما يقدمونه من خِدْمَاتٍ لخدمة ضيوف الرحمن.ثم التقى سموُّ أميرِ المنطقةِ بالحجاج القادمين لمدينة الحجاج ،ونقلَ لهم تحياتِ وترحيبَ خادمِ الحرمين الشريفين وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهم الله.وأَكَّدَ سموُّهُ في تصريح صحفي ، أنَّ المملكةَ شرَّفها اللهُ منذ عهدِ الملك عبد العزيز –رحمه الله–ومن بعده أبناؤه البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموِّ وليِّ العهد - حفظهما الله -في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوَّار.وأضافَ سموُّهُ قائلاً:"حظيتُ باللقاء مع الحجاج القادمين إلى مدينة الحجاج في (أبو عجرم)وما سمعته منهم من حسن في المعاملة وتسهيل الإجراءات والحفاوة، وأنَّ إشادةَ حجاج بيت الله الحرام بما يقدمُ لهم من خِدْمَاتٍ من قبل إخوانهم العاملين بمدينة الحجاج هو شرف واعتزاز لنا جميعاً،وسعيد أنَّ أبناءَ وبناتِ الوطن يعملون في مدينة الحجاج على أعلى مستوى، وأنني مسرور بما شاهدته، وهذا يُجسِّدُ التكاملَ الذي ينشدُه ولاةُ الأمر أيَّدهم الله.// انتهى //23:24ت م0226