الرياض 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسأَعْلَنَتْ مؤسسةُ محمد بن سلمان "مسك" موعدَ تدشين "ملتقى المدينة" عبر تنظيم فعالية "اكتشف" في مقرِّ الملتقى داخل حرم مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية يوم غدٍ الأربعاء، حيث سيمثلُ الحدثُ لمحةً وصورةً مختصرةً خلال أربعة أيام لما يمكن أن يكون عليه "ملتقى المدينة".ويأتي تدشينُ ملتقى المدينة المنصة التي ستجمعُ المهتمين بقطاعاتِ الريادة، وخدمة المجتمع، والقيادة، والمهارات، والمشاريع والأفكار الابتكارية في مكان واحد يتيحُ للمشاركين فرصةَ طرحِ أفكارهم وتطوير علاقاتهم كأولى خطوات المدينة غير الربحية في احتضان مبادرات مؤسسة مسك الموجهة للشباب.فيما ستأخذُ فعاليةُ "اكتشف" الحضورَ على مدى أربعة أيام في رحلة تتضمنُ 4 أقسامٍ تتكونُ من منصةِ حوار التي يشاركُ فيها نخبةٌ من أبرز الأسماء والقيادات الشابة الملهمة،إلى جانب المعرض الذي يضمُّ مجموعةً من أجنحة العرض للمنظمات الشبابية غير الربحية،والشركاء والشركات الشبابية والمساهمين في عملية تمكين الشباب، إضافة إلى القسم الثالث "ورش العمل"الذي يقدمُ مجموعةً من الورش التأسيسية والإرشادية المتخصصة بتطوير المهارات وأسس القيادة، وأخيرًا تقدمُ "اكتشف" فعالياتٍ مصاحبةً تتضمنُ أنشطةً تفاعليةً متنوعةً.كما ستقام الجلسات الحوارية التي تقدمها نخبة من الأسماء والقيادات الشابة بمعدل أربع جلسات يومية على مدى أربعة أيام وبمجموع 3 1 جلسة حوارية، يأتي اليوم الأول فيها بعنوان الشباب والريادة، فيما يناقش اليوم الثاني موضوع الشباب في القطاع غير الربحي، وتأتي جلسات اليوم الثالث للتعمق في مفاهيم المهارات والقيادة الشبابية، أما جلسات اليوم الأخير ستركز على موضوعات المحتوى الإبداعي.وفي حين تأتي فعالية "اكتشف" تدشينًا لملتقى المدينة، فإن الملتقى سيكون منصة متاحة على مدار العام ترسم آفاق الشباب وتسلط الضوء على أهم المجالات المميزة وذات المستقبل الواعد عبر 4 مناطق أساسية، منها منصة حوار عنان التي ستستضيف بودكاست "عنان" الذي سينطلق خلال حفل تدشين الملتقى بأولى حلقاته التي ستقدم رؤى ونصائح واستراتيجيات من خبراء في مجالات متعددة بأسلوب مرن.الجدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" تأسست منذ أكثر من 10 سنوات بهدف الأخذ بأيدي الشباب وتبني الابتكار وتشجيعهم على الإبداع، والعمل على الاستدامة والنمو للمساهمة في بناء العقل البشري، من خلال إثرائه بعدة برامج ومشاريع متنوعة في أهم المجالات الشبابية، وقد أدى ذلك إلى خلق عدة تجارب وخبرات مميزة ووصول الخدمات المقدمة للشباب إلى مراحل متطورة تتوافق مع التطلعات وتغطي الاحتياج المعرفي والسلوكي، ولحضور الفعالية يمكنكم التسجيل عبر الرابط التالي: https://events.malga.com/event/the-experience-by-the-city-hub?lang=ar .// انتهى //23:32ت م0227