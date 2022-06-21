عرعر 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسوصلَ - اليوم- أكثرُ من 1200 من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة يمثلون الدفعةَ الرابعة عبر منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية.يذكرُ أنَّ مرافقَ الخدماتِ بمنفذ جديدة عرعر البري تعملُ على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، وقَدَّمَتْ خِدْمَاتِها لأكثرَ من 5 الآف حاج عراقي حتى هذه اللحظة.// انتهى //23:40ت م0228