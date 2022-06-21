نيويورك 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 641.47 نقطة، بما يعادل 2.15%, عند 30530.25 نقطة ،بينما صعد مؤشر ناسداك المجمع 270.95 نقطة أو 2.51%, ليغلق عند 11069.30 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 89.95 نقطة أو 2.45%, ليغلق عند 3764.79 نقطة.‏// انتهى //23:49ت م0231