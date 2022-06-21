حائل 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واساحتفلَت دارُ الرعاية الاجتماعية اليوم للمسنين، وذلك ضمن برنامج "تعاليل حائلية" ، بحضور مساعدي المدير العام ومديري الفروع بالمنطقة ،ومدير عام هيئه حقوق الإنسان بمنطقه حائل عبدالعزيز الحميان.وأكدَ مديرُ عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة حائل فريح العياد،أنَّ فعاليات وبرامج دار الرعاية الاجتماعية لكبار السن تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة بجميع مرافقها على تعزيز صحة ودعم هذه الشريحة بما يسهمُ في تجنيبهم الإصابة بأمراض العجز ووقايتهم بعد عناية الله من التعرض لما يكدرُ صفوَ حياتهم، ومد جسور التعاون الاجتماعي مع جميع الجهات والمؤسسات الاجتماعية في إطار الإسهام في الأنشطة المختلفة،ورفع درجة الوعي،والارتقاء بمستوى الخِدْمَاتِ الاجتماعية.// انتهى //23:51ت م0232