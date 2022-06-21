أنجامينا 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، إلى فخامة رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي.سلم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، خلال استقبال فخامته، له، اليوم.// انتهى //00:03ت م0234