المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستشاركُ كليةُ الملك فهد الأمنية، ممثلةً في مركز الدراسات والبحوث في معرض المدينة المنورة للكتاب الذي تُنظِّمُهُ هيئةُ الأدب والنشر والترجمة بمركز الملك سلمان للمعارض والمؤتمرات الذي يستمرُ حتى 25 من شهر يونيو الحالي.وقد جَهَّزَتِ الكليةُ جناحاً متميزًا تعرضُ خلاله إصدارات مركز الدراسات والبحوث، وإصدارات مجلة البحوث الأمنية، ودوريات متخصصة وعدد من الدراسات الأمنية متعددة.كما احتوى الجناحُ على ركن خاص لعرض وتوزيع إصدارات المركز على رواد المعرض.وتشاركُ الكليةُ في العديد من المعارض المحلية والدولية للكتاب وذلك من خلال دورها الريادي في مجالات البحث العلمية والنشر الأمني.// انتهى //00:12ت م0001