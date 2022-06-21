جدة 22 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 21 يونيو 2022 م واسشهدَت محافظةُ جدة أمس الثلاثاء، إقامةَ المؤتمر الصحفي الخاص بنزال البحر الأحمر، الذي سيقامُ في 20 أغسطس القادم، بين الأوكراني "أولكسندر أوسيك"، وحامل اللقب السابق البريطاني "أنتوني جوشوا"، وذلك بحضور معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، ومعالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، وعدد من وكلاء الوزارة.وأعربَ الملاكمان خلال المؤتمر الصحفي عن جاهزيتهما للنزال التاريخي الذي يعدُّ الثانيَ بعد المواجهة التي جمعت الملاكمين على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن في سبتمبر 2021م، وانتهت بتتويج الأوكراني أوسيك باللقب.وأبدى الملاكمُ الأوكراني أولكسندر أوسيك سعادتَه بوجوده في المملكة، وبالاستقبال الحافل الذي حظى به وفريقه، متطلعاً لرؤية جميع محبّي الملاكمة يوم 20 أغسطس لحضور النزال التاريخي.من جهته،عبَّرَ البريطاني أنتوني جوشوا عن سعادته بالعودة للمملكة التي استعادَ فيها لقبَه قبل ثلاثة أعوام، خلال نزال الدرعية التاريخي، ساعياً لاستعادتهِ مرةً أخرى، مشيراً إلى أنَّ الفوزَ والخسارةَ أمران طبيعيان في الرياضة بشكل عام والملاكمة بصورةٍ خاصة، ومن الضروري امتلاك العقلية الصحيحة لتقبُّل الخسارة، والتعلُّم والمحاولة مجدداً.من جانبه كشفَ رئيسُ الاتحادِ السعودي للملاكمة عبدالله الحربي،إستراتيجية الاتحاد التي تهدف للوصول إلى نصف مليون ممارس للملاكمة بكل أنواعها، سواء الملاكمة بغرض اللياقة، أو برامج الملاكمة في المدارس والجامعات، أو الملاكمة التنافسية، مؤكداً أنَّ الاتحادَ يهدفُ كذلك إلى تطوير منظومة الملاكمة، وبناء القدرات البشرية التابعة للملاكمة من مدربين وقضاة وحكام حلبة ومنظمين، وتشجيع أكثر من نصف مليون شاب وشابة من المملكة لممارسة لعبة الملاكمة، والوصول إلى حوالي 5000 مسجلٍ في منافسات هذه اللعبة.الجدير بالذكر أنَّ المواجهةَ الأولى بين الثنائي أولكسندر وجوشوا، قد شهدت فوزَ أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزالٍ أُقيم في سبتمبر الماضي من عام 2021م، على إستاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب "جوشوا" بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدثُ لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999م، وسيُقامُ نزالُ لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في 20 أغسطس المقبل، ليكون ثانيَ نزال عالمي تستضيفُه المملكةُ بعد النجاح الكبيـر الذي تحقَّقَ خلال "نزال الدرعية التاريخي"، الذي أقيم في حلبة الدرعية في ديسمبر 2019م، وكسبَه البريطاني "أنتوني جوشوا"، متوجاً بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي "آندي رويز" بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.// انتهى //00:32ت م0004