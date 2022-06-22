الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة القصيم, كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة, كما يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على الأجزاء الجنوبية خاصةً من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية بسرعة10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.// انتهى //06:00ت م0011