الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :أمام الملك.. السفراء المعينون حديثاً وعضو مجلس الشورى يؤدون القسمالرئيس المصري يستقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر الاتحاديةولي العهد ورئيس مصر يعقدان جلسة مباحثات موسعةولي العهد يغادر القاهرة وفخامة رئيس مصر في مقدمة مودعيهولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس مصرولي العهد وملك الأردن يعقدان لقاءً ثنائياً وجلسة مباحثات موسعةولي العهد يبعث رسالة خطية لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشادالسيسي يشيد بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعوديةالمملكة تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصرإلغاء الصندوق الخيري الاجتماعي و نقل جميع مهماته إلى "بنك التنمية الاجتماعية"اتحاد الغرف السعودية ينظم فعاليات مجلس الأعمال السعودي المصريسفارة المملكة لدى الأردن تنظم المنتدى الإعلامي السعودي الأردنيرئيسُ مجلسِ الشيوخِ الباكستاني يستقبلُ وفدَ «مبادرة طريق مكة»فيصل بن بندر يستقبل سفير البحرين لدى المملكةأمير الرياض يستقبل أصغر إعلامية بالمملكةأمير الشرقية : المواطن هو العين التي ترعى كل المنجزاتأميرِ الجوفِ يتفقدُ مدينةَ الحجاجِ في أبو عجرمأمير جازان يطلع على استعداد تعليم صبيا للاختبارات النهائية ويكرم الطالب وسام المالكيوفد المملكة يواصل مشاركاته باجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمربرنامجُ جودة الحياة: ممارسةُ «الرياضات الذهنية» تدعمُ أنماطَ الحياة الإيجابيةالجدعان يشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية والصحة لدول العشرينوزير الصناعة يختتم زيارته لجمهورية النمسا بلقاء عدد من المستثمرينصندوقُ النقد: الآفاقَ الاقتصاديةَ للمملكة «إيجابية» مع استمرار احتواء التضخُّمالمملكة تدعم سقطرى اليمنية بمشروعين تنمويين في قطاعي الطاقة والمياهالمملكة تؤكد التزامها المستمر بدورها الإنساني والتنموي في مساعدة الدول الأكثر احتياجاً إقليمياً ودولياًميناء جدة الإسلامي يواصل استقبال حجاج السودان«سابك» تطلق حلول «بلو هيرو™» لتسريع التحول العالمي نحو التشغيل الكهربائي وتقليل البصمة الكربونيةالكهموس: زيارةُ وليِّ العهدِ للأردنِ الشقيقِ تُعزِّزُ العلاقاتِ في المجالاتِ كافةً ومنها مكافحةُ الفسادالكهموس: انضمام "نزاهة" إلى شبكة "كارين" سيعزز مواجهة جرائم الفساد العابرة للحدودرئيس الجهاز العسكري يرعى حفل تخريجِ الدفعة الثالثة من دارسي برنامج القيادة والأركانمحافظ التحلية لـ"الرياض" : "حلول المياه" ستمتلك بُنى تحتية وسلاسل إمداد وصناعات أساسية تحويلية للمياهوزير "البيئة" يشكر القيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بنقل أصول "التحلية" إلى شركة "حلول المياه"مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تدشن مركزاً لترميم المخطوطات والوثائق29 ألف حاج من جنوب شرق آسيا يفدون إلى مكة المكرمة حتى الآنوركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (جولة تاريخية) : تمثل زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كل من مصر والأردن وتركيا، أهمية بالغة في تعزيز العلاقات والتعاون مع الدول الشقيقة في كافة المجالات؛ بما يعود على شعوبها بالاستقرار والازدهار، والتنسيق والعمل المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وتداعيات الأزمات العالمية، انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وقادة الدول الشقيقة على تقوية المصالح المشتركة وتضامن ومصالح الأمة، وتوحيد الرؤى وتعزيز التكامل؛ بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات التي تواجهها.وأضافت : وفي هذا الإطار، تأتي زيارة سموه لمصر في مستهل جولته التاريخية، والمباحثات المهمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتطوير العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة لتطويرها، في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط والجهودالمبذولة تجاهها، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، وتنسيق الجهود بما يدعم تعزيز العمل العربي المشترك؛ حيث تتمتع المملكة ومصر بثقل وقوة وتأثير على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، وحرصهما على الأهداف الخيرة المنشودة التي تتطلع إليها الأمة العربية.وبينت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (تكامل مملكتين) : تكتسي العلاقات السعودية الأردنية صفة استثنائية، كونها تنهل من روابط تاريخية وشعبية جذورها ضاربة في الأرض، وعبر الزمن تعمقت أواصر هذه العلاقة، من خلال مواقف موحدة حيال العديد من القضايا والأزمات التي عصفت وما زالت بالمنطقة، وأيضاً عبر تنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية. كما زادت الاتفاقات والشراكات الاقتصادية هذه العلاقة تجذراً وصلابة، فالمملكة مثلت دوماً درعاً متيناً لشقيقتها مملكة الأردن، وسنداً وفياً في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجهها، وذلك إيماناً من المملكة بأن حصانة وأمن الأشقاء امتداد لأمنها واستقرارها، ولذا كان التنسيق مستمراً بين المملكتين بأعلى درجات التوافق والحرص على إعلاء المصالح المشتركة.وأضافت : وتأتي جولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للأردن تأكيداً جديداً على خصوصية هذه العلاقة ومتانتها، ومناسبة لتعزيز الشراكة والعلاقات، وعلى الأخص لزيادة التنسيق وتوحيد الرؤى قبل القمة العربية - الأميركية المنتظرة في المملكة قريباً، بما يخدم مصالح البلدين ويصب في مصلحة المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار فيها.وأوضحت : استمراراً لمواقفها الأخوية ودعمها السخي للأشقاء تواصل المملكة معاضدتها للأردن في مواجهة جميع التحديات، وخصوصاً ما يواجهه من تحديات اقتصادية، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- إلى عقد اجتماع رباعي في مكة المكرمة عام 2018 بمشاركة الكويت والإمارات والأردن، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية، وبادرت المملكة إلى إيداع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني، دعما لاقتصاد الأردن في العام 2019، كما وقعت المملكة والأردن في العام 2020 مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بينهما، وعزز البلدان جهود التعاون المشترك في عدد من المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق رفاه الشعبين الشقيقين، وتتبوأ المملكة المرتبة الثانية كشريك تجاري لصادرات الأردن، والمرتبة الثالثة كشريك تجاري لواردات الأردن، الأمر الذي يعكس قوة العلاقات ونجاعة التعاون الاقتصادي.وختمت : في ظل هذه المعطيات فإن زيارة سمو ولي العهد ولقاءه -حفظه الله- بالملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، يكتسبان أهمية سياسية واقتصادية كبرى وستكون مخرجاتها لبنة جديدة في تحصين البيت العربي، وتعزيز التكامل الاقليمي.// انتهى //06:00ت م0012