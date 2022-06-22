المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وارتفاعا في الأمواج وتدنيا في مدى الرؤية ، على محافظات ينبع وينبع النخل والرايس.وبيّن المركز أن الحالة تبدا الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.// انتهى //06:04ت م0013