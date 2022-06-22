الدمام 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسحقق لاعب المنتخب الكويتي عبداللطيف العباسي جائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022م، التي انتهت أمس بفوز منتخب الكويت على المنتخب الموريتاني بنتيجة 7-2، والتي تقام منافساتها في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.كما نال لاعب المنتخب المغربي سفيان المسرار جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب المغرب أمام منتخب جزر القمر، التي بفوز الأول بنتيجة 16-0، وحقق لاعب المنتخب العراقي حيدر العكيلي جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب العراق التي انتهت بفوزه 3-2 أمام منتخب الجزائر، فيما تحصَل لاعب المنتخب الليبي محمد خميس على جائزة أفضل لاعب في فوز منتخب ليبيا على منتخب فلسطين بهدفين دون رد.// انتهى //06:05ت م0014