الدمام 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستختتم اليوم، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، وذلك في صالة وزارة الرياضة بمدينة الدمام.ففي المجموعة الأولى يلتقي منتخب موريتانيا مع منتخب المغرب، وفي الثانية منتخبي الصومال والكويت، ليتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، يليه منتخب الكويت بـ 3 نقاط، ثم منتخب موريتانيا بنفس الرصيد، ومن بعدهم منتخب الصومال بدون نقاط.وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب الجزائر مع منتخب مصر، بينما أكمل منتخب العراق مشواره في الدور الأول، ليتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، يليه منتخب مصر بنقطة واحدة، ثم منتخب الجزائر بدون رصيد.ويلتقي في المجموعة الثالثة منتخب ليبيا مع منتخب السعودية، فيما اختتم منتخب فلسطين مشواره في مرحلة المجموعات، مساء يوم الإثنين، ليحل منتخبا ليبيا وفلسطين في المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة الثالثة بـ 3 نقاط لكل منهما، ثم المنتخب السعودي بدون رصيد.// انتهى //06:05ت م0015