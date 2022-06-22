جازان 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات صبيا، وأبو عريش، وبيش، والدرب، وأحد المسارحة، والعارضة، والطوال، وصامطة، وضمد، وهروب، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.// انتهى //09:14ت م0016