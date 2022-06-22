عمّان 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأكد دولة رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار العمل على تعزيز العلاقات الأخوية السعودية الأردنية بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وقضايا الأمة العربية.وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن الزيارة تحمل أهمية بالغة، فهي تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، ومن شأنها بحث مجمل القضايا الإقليمية وتنسيق الرؤى والمواقف بخصوصها، إضافة إلى بحث سبل البناء على العلاقات الأخوية وتعزيزها وتطويرها، بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.وأعرب عن اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تنطلق من ثوابت وإستراتيجيات، تعزز مفهوم الأمن المشترك ووحدة المصير.// انتهى //09:24ت م0018