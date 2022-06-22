مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسزودت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف الأرفف والدواليب بطبعات جديدة للمصحف الشريف بلغ عددها (80) ألف نسخة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ووضعها لقاصدي بيت الله الحرام ، فيما بلغ عدد الدواليب والخزانات التي تمت إضافتها وتوزيعها داخل المسجد الحرام (2300) دولاب مختلفة الأحجام .وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب غازي بن فهد الذبياني أن الإدارة قامت أيضاً بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها ( الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، والمصحف الشريف بالحجم الكبير حيث وزعته في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام، مبيناً أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة مستمرة تيسيراً لقاصدي بيت الله الحرام واستثماراً لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.وأضاف الذبياني أن الإدارة أعدت برنامجاً خاصاً للاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام، حيث خصصت مصحفاً يُهدى لكل حاج، بالإضافة إلى برنامج بيان لمعاني كلمات القرآن الكريم مترجم بأكثر من 60 لغة، عبارة عن باركود (QR) يتم تحميله عبر الأجهزة الذكية.// انتهى //09:39ت م0020