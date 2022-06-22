جدة 23 ذو القعدة 1443هـ الموافق 22 يونيو 2022م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق هنري، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:38ت م0027