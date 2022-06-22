عام / سمو ولي العهد يهنئ الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى بذكرى اليوم الوطني لبلاده
الأربعاء 1443/11/23 هـ الموافق 2022/06/22 م واس
جدة 23 ذو القعدة 1443هـ الموافق 22 يونيو 2022م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق هنري، الدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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