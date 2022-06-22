القاهرة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، التي تناولت العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، وسُبل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.وأشارت إلى توقيع 14 اتفاقية بين القاهرة والرياض باستثمارات 7ر7 مليارات دولار في عدة قطاعات، فضلاً عن حزمة استثمارات سعودية في مصر بقيمة 30 مليار دولار، على هامش زيارة سمو ولي العهد إلى مصر.وواكبت صحف الأربعاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى اعتقال 20 فلسطينيًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.ولفتت الانتباه إلى إعلان رئيس الحكومة الليبية المكلّف فتحي باشاغا، عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، تبدأ بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.وسلطت صحف القاهرة الضوء على دعوة الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإثيوبية إلى رفع القيود المفروضة على إقليم تيجراي في شمال البلاد "دون تأخير"، خصوصًا تلك القيود المفروضة على إمدادات الوقود.// انتهى //10:41ت م0028