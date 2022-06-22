مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة المعارض والمتاحف معرضاً تعريفياً بعنوان "معرض عمارة الحرمين الشريفين المتنقل" وذلك بمجمع الضيافة مول بمكة المكرمة .ويهدف المعرض إلى إبراز جهود المملكة ودورها البارز في عمارة الحرمين الشريفين، والخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن ، كما يعرض داخل المعرض البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الرئاسة .كما يحتوي المعرض الذي يستمر 7 أيام ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة (9 ص - 11 م) على عدة أركان لتعريف الزوار بما يحتويه على مواد قيمة معرفية وهي ركن معالم المسجد الحرام وركن أدوات واطياب الكعبة المشرفة وركن الطفل وركن الإهداءات.ويعد معرض عمارة الحرمين الشريفين أحد أهم المعالم في مكة المكرمة ومزارًا لضيوف الرحمن من الحجاج والعمّار والزوار يطَلعون فيه على تاريخ الحرمين الشريفين ونافذة ثقافية و منبرًا تاريخياً لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية للحرمين الشريفين عبر العصور الزمنية المختلفة، وامتداداً لجهود المملكة في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.// انتهى //10:45ت م0029