عرعر 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسيتسابق المتطوعون والمتطوعات التابعين للجهات الحكومية والأهلية في الحدود الشمالية في تقديم خدماتهم التطوعية في عدة مجالات لضيوف الرحمن القادمين براً من دولة العراق الشقيقة عبر منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.وتمثّلت مشاركة المتطوعين والمتطوعات في تنظيم الحجاج من الباص إلى مواقع الخدمات الموجودة بالمنفذ، وتوزيع الوجبات والعصائر والضيافة ومساعدة كبار السن وإرشادهم ونحو ذلك.يُذكر أن عدد حجاج بيت الله الحرام من جمهورية العراق الشقيقة جاوزوا الـ 8 آلاف حاج يُمثّلون عدداً من الدفعات على مدى 6 أيام عبر منفذ جديدة عرعر البري.// انتهى //10:49ت م0031