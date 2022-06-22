عام / رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يدشن مركز رعاية المستفيدين ومنصة مستفيد
الأربعاء 1443/11/23 هـ الموافق 2022/06/22 م واس
الدمام 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واس
دشن معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش امس، مركز رعاية المستفيدين ومنصة مستفيد الإلكترونية بالجامعة .
وأكد معاليه على أهمية المركز الذي يمثل حلقة وصل رئيسية بين المستفيد والجامعة، مبيناً أن المركز يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المستفيدين متابعة معاملتهم بكل وضوح وسهولة.
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10:50ت م
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