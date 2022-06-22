الدمام 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسدشن معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش امس، مركز رعاية المستفيدين ومنصة مستفيد الإلكترونية بالجامعة .وأكد معاليه على أهمية المركز الذي يمثل حلقة وصل رئيسية بين المستفيد والجامعة، مبيناً أن المركز يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المستفيدين متابعة معاملتهم بكل وضوح وسهولة.// انتهى //10:50ت م0032