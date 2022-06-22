جازان 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارة الموهوبين والموهوبات اليوم البرنامج الوزاري "مساحة ابتكار الإثرائي"، الهادف لتوجيه عقول الطلبة نحو عالم الابتكار والتصنيع من خلال ممارسة عمليات الإبداع في تصميم الآلات المبتكرة وفق نموذج آلة التفاعل المتسلسل.وتضمن البرنامج الذي استفاد منه 43 طالبًا، معرضًا طلابيًا يهدف لتعزيز نواتج التعلم بتمكين المواهب الطلابية من إنتاج المعرفة وتصنيعها، وشمل كذلك تدشين مركز الموهوبين بابتدائية الملك خالد بمكتب تعليم صامطة، حيث ضم المركز تجهيزات تقنية متقدمة وقاعات تعليمية حديثة بهدف رعاية الموهوبين والموهوبات بمكتبي التعليم في صامطة، والمسارحة والحرث وتقديم البرامج الإثرائية المختلفة لهم، فيما اختتم برنامج "مساحة ابتكار الإثرائي" بالمتوسطة الأولى للبنات بجازان، واستفاد منه 44 طالبة.وسلط البرنامج الذي استهدف الموهوبين والموهوبات من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث متوسط، الضوء على عدد من المهارات الحديثة كالبحث العلمي وريادة الأعمال والتصميم الهندسي وعلم الروبوتات والإلكترونيات والبرمجة والإعلام الرقمي وعدد من المهارات العامة.// انتهى //10:54ت م0034