المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1443هـ الموافق 22 يونيو 202‪2م واسنفّذت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات أمس، برنامجًا للمترجمين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن بالإدارة، بعنوان "توجيهات إرشادية لمترجمي المسجد النبوي".وتناول البرنامج أهمية الأساليب الدعوية لتوجيه الزوار في المسجد النبوي من خلال الرفق والرحمة بهم وتوجيههم وإرشادهم.ويأتي البرنامج ضمن أعمال إدارة التوجيه والإرشاد بالوكالة لموسم حج هذا العام 1443هـ لخدمة الزوار بمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحسن وفادتهم.// انتهى //10:56ت م0035