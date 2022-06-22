الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسوقّعت الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، ممثلة بالمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، مثّلهما كل من وكيل الجامعة السعودية الإلكترونية لشؤون الفروع الدكتور حمد بن حسين بالحارث، و الرئيس التنفيذي للمنصة المهندس إبراهيم بن عبد الله الحسيني .وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون الممكنة بين الطرفين لدعم فرص التعليم للفئات المستحقة، والتعاون في تفعيل المبادرات التعليمية ضمن المشاريع الخيرية.وتأتي هذه الخطوة سعيًا إلى الاستفادة القصوى من تحسين كفاءة العمل الخيري، وتعزيز قيم الانتماء الوطني، والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، وتعزيز الموثوقية والشفافية والسهولة في تقديم التبرعات والإسهام في تنظيم ونشر ثقافة العمل التنموي بين أفراد ومؤسسات المجتمع، وتأكيد ريادة المملكة عالميًا في هذا المجال.// انتهى //11:00ت م0038