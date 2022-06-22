أبها 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ورئيس هيئة تطويرها، أهمية الدور الذي يقوم به المحافظون ورؤساء المراكز في المنطقة، مشددًا على ضرورة إيقاف الازدواجية في تأدية المهام، وتفعيل التنسيق الأفقي، وإنشاء مركز قيادة داخلي للمحافظات والمراكز لمباشرة أي تحديات والعمل على حلها بالصلاحيات الممنوحة.جاء ذلك خلال رعاية سموه لورشة "تطوير مهارات المحافظين ورؤساء المراكز" التي نظمتها إمارة المنطقة، على مدى يومين بالمدينة الجامعية في القرعاء.وأشار سمو أمير منطقة عسير، إلى ضرورة متابعة هموم ومشكلات المواطنين من قبل كل محافظ ورئيس مركز، مؤكدًا "أن ذلك يوازي أهمية تنفيذ المشاريع واكتمالها".وتهدف الورشة إلى تدريب المحافظين ورؤساء المراكز على التواؤم مع منهج إمارة المنطقة، وهيئة تطويرها وتفعيل التواصل وبناء العلاقات بين المحافظين من خلال إطلاق منهجية تنسيق المحافظات المتجاورة، على غرار التنسيق مع المناطق المجاورة والإسهام في بناء الصف الثاني من القادة.حضر الورشة المحافظون وعددهم (13) محافظًاً، ورؤساء مراكز المنطقة وعددهم (116) ، وقيادات الصف الثاني وعددهم (13)، بالإضافة إلى قياداتٍ سابقةٍ متميزة في الإمارة، وعدد من قيادات المنطقة.// انتهى //11:03ت م0039