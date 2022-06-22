إسلام آباد 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأبزرت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم توصل باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على شريحة دعم اقتصادي، وتأكيد رئيس الوزراء شهباز شريف استعداده لاتخاذ المزيد من القرارات الصعبة لإخراج البلاد من التحديات التي تمر بها.واهتمت بتصريحات رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور صادق سنجراني الذي أشاد بمبادرة "طريق مكة"، مؤكداً أنها تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تسخير المقدرات البشرية والتقنية وتوظفيها لخدمة ضيوف الرحمن.وأخبرت عن انقطاع المناطق الشمالية من باكستان عن شبكة الطرق بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وهبوط درجات الحرارة في باقي أنحاء البلاد بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.وتناقلت صحف إسلام آباد أنباء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مجدداً في عدد من البلدان، وانتشار عدوى جدري القرود في خمس عواصم أوروبية.// انتهى //11:27ت م0040