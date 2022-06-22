الأحساء 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسنظّمت غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال "سنا" أمس لقاءً مفتوحًا حول فرص الابتكار الاجتماعي في الأحساء، بمشاركة وكيل جامعة الملك فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور مقبل العيدان ، وعدد من رجال الأعمال وروّاد ورائدات الأعمال.وناقش اللقاء أهم أسس الابتكار الاجتماعي، وسماته الرئيسة، وعلاقته بريادة الأعمال، ودوره في المعادلة الاقتصادية، وأبرز مجالاته، ودور البيئة الداعمة في تحفيز الابتكارات الاجتماعية وتحويلها إلى مشاريع ريادة اجتماعية تُسهم في معالجة قضايا وتحديات اجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب استعراض فرص الابتكار الاجتماعي في الأحساء.وأكد العيدان أهمية تفعيل ونشر مفهوم الابتكار الاجتماعي والفرص الواعدة التي يوفرها، منوّهًا بأهمية بناء قدرات الشباب بالمملكة في مجالات الابتكار والريادة الاجتماعية؛ لتمكينهم من إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الاجتماعية والثقافية والبيئية التي تواجه مجتمعاتهم.// انتهى //13:06ت م0066