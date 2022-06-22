جدة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسنظمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في جدة اليوم ورشة عمل للتعريف بالإطار الوطني لـ"داعم".وأكد متخصصون ومهتمون في الصحة النفسية خلال الورشة على أهمية تعزيز استقرار الصحة النفسية، والسلامة من الاحتراق المهني، ووجود البيئة الداعمة للمتدربين في برامج الدراساتالعليا الصحية.واستعرضت الورشة خارطة الطريق للمراكز التدريبية والتي توضح كيفية إنشاء وحدات دعم نفسي للمتدربين وبأعلى معايير الخدمات النفسية وفي إطار من الخصوصية، ووصف الأدوار المختلفة، وتحديد الطرق التي من خلالها يتم دعم متدربي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية نفسياً وأكاديمياً، وكيفية التعامل مع المتدربين الذين يعانون من الاحتراق المهني أو المشاكل النفسية, مؤكدة على أهمية وجود نمط حياة صحي للمتدرب، لما في ذلك من دور في تحسين الصحة الجسدية والعقلية للمتدرب ما ينعكس إيجاباً على مسيرته التدريبية لخدمة مرضاه بكفاءة.يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية دشنت الإطار الوطني لداعم، والذي يهدف لتعزيز البيئة التدريبية المتوازنة والمانعة للاحتراق المهني، وكذلك إنشاء وحدات دعم نفسي للمتدربين في المراكز التدريبية المعتمدة لبرامج الدراسات العليا الصحية (شهادة الدبلوم وشهادة الاختصاص وزمالة الاختصاص الدقيق)، وهي واحدة من مبادرات "داعم", وتضمنت العديد من الحملات التعريفية وبرامج التعليم الإلكتروني والمحاضرات والندوات العلمية الافتراضية والحضورية، إضافة إلى العديد من المؤتمرات والزيارات الميدانية وورش العمل.// انتهى //13:08ت م0067