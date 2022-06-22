الدمام 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم بديوان الإمارة، مساعد مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء مرزوق بن محمد الطالب، رتبته الجديدة (لواء).وبارك سمو امير المنطقة الشرقية للواء هذه الثقة، ومتمنياً له التوفيق في مهام عمله.بدوره رفع اللواء الطالب الشكر لسموه على دعمه، سائلاً الله العلي القدير العون والتوفيق.//انتهى//13:09ت م0068