الدمام 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بالإمارة اليوم، حملة "حق الله" التي تنظمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, بحضور مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة فهد بن فيصل الثبيتي، وعددٍ من مسؤولي الفرع.وأكد سموه أهمية هذه الحملات التوعية على الفرد والمجتمع، مشيدًا بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد.وتسلّم سمو أمير المنطقة التقرير الختامي لأعمال المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودور المملكة في تعزيزه، مشتملاً على جلساته العلمية، وتوصياته، ووثائقه، إضافة إلى التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1442هـ / 1443هـ.وأوضح الثبيتي أن حملة "حق الله" تهدف إلى بيان جهود المملكة في حماية عقيدة الإسلام، معرباً عن شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لجميع برامج الهيئة وحملاتها التوعوية والوقائية في المنطقة مما أسهم في إنجاح برامجها وأنشطتها.// انتهى //13:11ت م0069