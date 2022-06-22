المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1443هـ الموافق 22 يونيو 202‪2م واسيُنفّذ فرع وزارة الصحة بالمدينة المنورة برنامجه التطوعي سواعد الصحة الذي أطلقته الوزارة لتقديم التوعية الصحية لضيوف الرحمن وقاطني المدينة المنورة .ويقوم 200 متطوع بالتواجد في مراكز التطوع في الأماكن التي يرتادها ضيوف الرحمن حين قدومهم المدينة المنورة حول المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد الفتح ومسجد الميقات ومسجد القبلتين كما يتواجد المتطوعون في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ومحطة قطار الحرمين وشهداء أحد وجادة قباء.وبدأ البرنامج بإقامة ورش عمل للمتطوعين لتدريبهم في كيفية التعامل مع تنوع الحجاج وثقافتهم واختلاف لغاتهم وتقديم التوعية الصحية لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج وما عليهم الالتزام به للحفاظ على صحتهم ورفع وتعزيز الوعي الصحي لديهم حتى يتمكّنوا من إتمام نُسُكِهم بكل يُسر وسهولة, كما يقوم البرنامج بتقديم الخدمات المساندة من توزيع مياه الشرب الباردة والمظلات التي تقيهم التعرض لضربات الشمس ومراوح الرذاذ التي تُساعد في تلطيف الأجواء.// انتهى //13:11ت م0070