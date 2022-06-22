بريدة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على جهود اللجنة المحلية للتعداد السكاني بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم, أعضاء اللجنة المحلية للتعداد السكاني بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، والوكيل المساعد للشؤون التنموية بالإمارة عسم الرمضي، ومشرف برنامج تعداد السعودية 2022 بالمنطقة سلطان القحطاني.وأكد سموه أهمية برامج الهيئة العامة للإحصاء الهادفة إلى توفير المتطلبات اللازمة للدولة من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن والمرتبطة بالخطط والبرامج التنموية، بالإضافة إلى تحديث جميع البيانات الإحصائية بشكل دقيق وبأسلوب علمي وموثق، مشيراً إلى أن البرامج التي تطلقها الهيئة تأتي حرصاً من القيادة الرشيدة - أعزها الله - لتوفير كافة سبل الرخاء والتنمية لهذا الوطن المعطاء، من خلال تحقيق مستهدفات التعداد العام للسكان والمساكن.وأشاد سمو أمير المنطقة بالأدوار التي قامت بها اللجنة وممثليها من الجهات الحكومية، على متابعتهم لأهداف اللجنة والأهداف التي أسست من أجلها، متمنياً لهم التوفيق.// انتهى //13:13ت م0071