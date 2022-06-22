جدة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، عن تعازيه لأفغانستان في الضحايا الذين قضوا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد اليوم.وقدم معاليه تعازيه ومواساته لأسر الضحايا من القتلى والمنكوبين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء، وأن يحفظ أفغانستان وشعبها من كل سوء.ودعا الأمين العام المنظمات العاملة في المجال الإنساني في العالم الإسلامي إلى الإسراع لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية للمتضررين من الزلزال ولشعب أفغانستان الذي يواجه ظروفاً إنسانية واقتصادية صعبة تستدعي التحرك العاجل لرفع معاناته.// انتهى //13:26ت م0074