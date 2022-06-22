الباحة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأطلقت أمانة منطقة الباحة أمس، خدمات المتاجر المتنقلة عبر منصة "بلدي" لدعم قطاع الأعمال وتُمكّن أصحاب المشاريع الصغيرة للاستفادة من خدمات المتاجر المتنقلة ومزاولة أعمال البيع.وأوضحت الأمانة أنها تهدف من خلال خدمات المتاجر المتنقلة إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاع الأعمال، وطرح المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل؛ وذلك من خلال تسهيل إجراءات التراخيص، والحصول عليها عن طريق الاستفادة من الخدمات الرقمية التي جرى طرحها عبر منصة "بلدي" من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق المتوفر على الأجھزة الذكية دون الحاجة إلى زيارة الأمانة أو البلدیة، وذلك ضمن الخطط الإستراتيجية للتحول الرقمي، وأن الخدمات المقّدمة تسھم مباشرة في تحسين المشھد الحضري في مدن المملكة بتوفير بيئة آمنة ومنظمة.يذكر أن أمانة منطقة الباحة أطلقت حزمة من الخدمات للمتاجر المتنقلة، وتشمل: ( إصدار رخصة مؤقتة لمنفذ بیع متجر متنقل – تعديل رخصة مؤقتة لمنفذ بیع متجر متنقل – إلغاء رخصة مؤقتة لمنفذ بيع متجر متنقل – إصدار رخصة عربة متنقلة – تعديل رخصة عربة متنقلة – تجدید رخصة عربة متنقلة–وإلغاء رخصة عربة متنقلة )،كما يشترط للاستفادة من ھذه الخدمات أن یكون المتقّدم بطلب الخدمة سعودي الجنسیة، ولا یقل عمره عن 18 سنة، وأّلا یكون موظفًا حكومیًّا.// انتهى //13:31ت م0077