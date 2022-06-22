بريدة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع هيئة التراث بالمنطقة إبراهيم المشيقح.وأشار سموه إلى اهتمام القيادة الرشيدة - أعزها الله -، بقطاع التراث والحفاظ عليه لما يشتمل عليه الوطن من العديد من المواقع الأثرية والتاريخية، مؤكداً أهمية إبراز التراث الثقافي لمنطقة القصيم.واستمع سموه إلى شرح من الدكتور الحربش عن أبرز الجهود التي تبذلها الهيئة لدعم قطاع التراث الوطني بالمنطقة.// انتهى //13:35ت م0078