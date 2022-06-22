ثقافي / معهد الأئمة والخطباء بالرياض يختتم الدورة التأسيسية للأئمة والمؤذنين ومراقبي الجوامع والمساجد
الأربعاء 1443/11/23 هـ الموافق 2022/06/22 م واس
بريدة23 ذو القعدة 1443هـ الموافق 22 يونيو 2022م واس
اختتم معهد الأئمة والخطباء بمنطقة الرياض ، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم اليوم ، الدورة التأسيسية للأئمة والمؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد ، المقامة في ثلاثة جوامع بالقصيم.
وأكد مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن السويلم ، أهمية مثل هذه الدورات التي تأتي ضمن البرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات الفنية والإدارية لمنسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات ، مشيرا إلى أن الدورة تناولت موضوعات عدة في العقيدة، والفقه، والأمن الفكري، والآداب والواجبات.
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15:09ت م
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