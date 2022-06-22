بريدة23 ذو القعدة 1443هـ الموافق 22 يونيو 2022م واساختتم معهد الأئمة والخطباء بمنطقة الرياض ، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم اليوم ، الدورة التأسيسية للأئمة والمؤذنين ومراقبي ومراقبات المساجد ، المقامة في ثلاثة جوامع بالقصيم.وأكد مدير فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة عبدالرحمن السويلم ، أهمية مثل هذه الدورات التي تأتي ضمن البرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات الفنية والإدارية لمنسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات ، مشيرا إلى أن الدورة تناولت موضوعات عدة في العقيدة، والفقه، والأمن الفكري، والآداب والواجبات.// انتهى //15:09ت م0119