الباحة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحصول جامعة الباحة على الاعتماد المؤسسي الكامل وبرنامج الطب والجراحة بكلية الطب بالجامعة على الاعتماد البرامجي الكامل من هيئة تقويم التعليم والتدريب, الذي يعد إنجازاً جديداً في ملف الاعتماد المؤسسي والأكاديمي والبرامجي بالجامعة.جاء ذلك خلال استقبال سموه في الإمارة اليوم, معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين ، يرافقه وكلاء ووكيلة الجامعة وعميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي ووكلاء العمادة وعمداء الكليات الحاصلة على الاعتماد البرامجي بالجامعة .وثمن سموه جهود الجامعة في الحصول على الاعتماد المؤسسي الكامل وما تحقق من حصول برنامج الطب والجراحة بكلية الطب بالجامعة على الاعتماد البرامجي الكامل، وبرنامج إدارة الأعمال وبرنامج علوم الحاسب على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب.وأشار إلى أن تحقيق الجامعة لهذا الإنجاز يؤكد تميزها وكفاءة مخرجاتها، متطلعاً سموه أن تواصل الجامعة التطور والتميز والعمل الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.من جانبه ثمن رئيس جامعة الباحة، ما تحظى به الجامعة من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة ومتابعة مباشرة من سمو أمير منطقة الباحة، ودعمه المستمر لأنشطة وبرامج الجامعة، الأمر الذي أسهم في تحقيق الجامعة للكثير من المنجزات.وفي ختام اللقاء تسلم سمو الأمير حسام بن سعود، من رئيس الجامعة درعاً تذكارية بهذه المناسبة.// انتهى //15:13ت م0120