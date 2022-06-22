عام / وزارة الخارجية تعرب عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع جنوب شرق أفغانستان
الأربعاء 1443/11/23 هـ الموافق 2022/06/22 م واس
الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واس
أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع جنوب شرق أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
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15:14ت م
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