الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، عن بالغ الألم والأسى لضحايا الزلزال الذي وقع جنوب شرق أفغانستان، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.وعبرت الوزارة عن وقوفها وتضامنها مع الأشقاء في أفغانستان في هذا المصاب الجلل، مقدمة خالص العزاء والمواساة لأسر المتوفين، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //15:14ت م0121