الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستحتفي دول العالم اليوم 22 يونيو 2022 م باليوم العالمي للإبل الذي أقرّته الأمم المتحدة ضمن أيّامها العالمية، إذ يأتي التذكير بالإبل كمخلوق مُعمّر ورفيق للإنسان منذ آلاف السنين وموروث مرتبط بالثقافات القديمة.ويأتي الاحتفاء الدولي لرسم مستقبل الإبل وللتعريف بها وبأنشطتها ذات البعد التاريخي العميق، وتحسين بيئة معيشة الإبل، والحفاظ عليها من الأمراض، ورعايتها الرعاية المناسبة؛ للاستفادة الكاملة من منتجاتها.وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل مؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل فهد بن فلاح بن حثلين أن الذكرى السنوية لليوم العالمي للإبل في 22 يونيو من كل عام تُعد محطة عالمية للتذكير بأهمية الإبل ودورها في حياة الشعوب، مبيناً أنه انطلاقًا من يوم 21 مارس 2019 يوم تأسيس المنظمة الدولية للإبل تم بذل جهود على المستوى الدولي مع جميع المنظمات الدولية ذات العلاقة لتقديم الإبل في المحافل الدولية، داعياً جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وجميع ملاك الإبل، والمهتمين بها وبأنشطتها في العالم إلى استغلال يوم 22 يونيو (اليوم العالمي للإبل) ليكون يومًا للتذكير بأهمية الإبل والعمل على تشجيع ثقافة العناية بالإبل من جميع النواحي.يذكر أن المنظمة الدولية للإبل (ICO) هي منظمة غير ربحية مقرها الرياض، أسسها فهد بن حثلين في شهر مارس 2019، وتضم حالياً نحو 105 من الدول الأعضاء على مستوى قارات العالم، وتهدف إلى تطوير وخدمة كل ما يتعلق بالإبل كموروث.// انتهى //15:16ت م0123