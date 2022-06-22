الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسكثفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهودها بتوعية وتوجيه الحجاج والمعتمرين والزوار، من خلال تكليف عدد من الدعاة والمترجمين في موسمي الحج والعمرة عبر مواقع العمل المختلفة في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، ومحطات قدوم الحجاج عبر المنافذ، وبذل كل ما هو ممكن في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، وتسخير كافة الإمكانات لتوعية وإرشاد المعتمرين.وقد باشر (175) داعية و(50) مترجماً أعمالهم التوعوية والدعوية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، والمواقيت، ومصليات المنطقة المركزية، حيث تم العمل على اختيارهم بدقة وعناية للعمل في موسم هذا العام 1443هـ، وذلك للرد على أسئلة الحجاج والمعتمرين من خلال كبائن التوعية الإسلامية، بالإضافة إلى إلقاء الكلمات الوعظية، والدروس والمحاضرات، كما تم تسخير التقنية الحديثة في توعية الحجاج والمعتمرين من خلال تشغيل الهاتف المجاني للرد الآلي وعلى مدار الساعة؛ للاستفادة منه لنشر المعلومات الصحيحة عن الحج بلغات عالمية مختلفة.وتهدف هذه الجهود والأعمال المقدمة إلى تعليم الحجاج والمعتمرين كيفية أداء مناسكهم على هدي القرآن والسنة، والتيسير عليهم، وترسيخ مقاصد الحج، وتعظيم شعائر الله، والحث على السكينة وأنها مطلب من مطالب إتمام النسك، وتأصيل العقيدة الصحيحة والتحذير مما ينافيها أو يقدح فيها، وإبراز محاسن الإسلام ويسره في العبادات والمعاملات والسلوك ، وبيان مكانة وقدسية الحرمين الشريفين، وثواب العمل فيهما.// انتهى //15:18ت م0124